Surviving Mars: Relaunched: Rückkehr zum roten Planeten

Paradox Interactive und Haemimont Games kehren mit Surviving Mars: Relaunched zum roten Planeten zurück.

Paradox Interactive, Publisher und Entwickler von Remastered-Spielen, hat die bevorstehende Veröffentlichung von Surviving Mars: Relaunched angekündigt, einer aktualisierten, erweiterten und überarbeiteten Ausgabe von Surviving Mars,

Das Science-Fiction-Städtebau-Spiel Surviving Mars wurde ursprünglich 2018 veröffentlicht.

Haemimont Games, das Studio hinter dem Original, hat eine aktualisierte Version des Spiels entwickelt, die verbesserte Grafiken, eine neue Benutzeroberfläche und neue Inhalte bietet, die es im Original nicht gab, und damit „Surviving Mars“ einer neuen Generation von Kolonisten auf modernen Gaming-Plattformen zugänglich macht.

Diese Version enthält das neu aktualisierte Originalspiel sowie alle bestehenden DLCs, von Erweiterungen bis hin zu kosmetischen Ergänzungen, in einem umfassenden Erlebnis – und bietet den Spielern brandneue Gameplay-Features, darunter die Verwaltung des Mars.

Surviving Mars: Relaunched wird in Kürze für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein und mit einem erheblichen Rabatt für Besitzer des Originalspiels Surviving Mars erscheinen.

Die Mission bleibt dieselbe: Die Besiedlung des Mars und das Überleben während dieses Prozesses, von der Erkundung und dem Aufbau der Infrastruktur bis hin zur Aufnahme menschlicher Kolonisten und der Erreichung langfristiger Stabilität.

In der Relaunched-Edition gibt es neue Herausforderungen zu meistern, neue Strategien zu planen und ein verbessertes Erscheinungsbild für eine neue Generation von Entdeckern.

Surviving Mars: Relaunched vereint das ursprüngliche Kolonie-Management-Spiel von Haemimont Games, seinen gesamten Katalog an Erweiterungen, verbessert und überarbeitet, von großen Erweiterungen bis hin zu Kosmetik und Radiosendern, sowie das brandneue Martian Assembly-Update.

Verbesserte Grafik und eine aktualisierte Benutzeroberfläche bieten erfahrenen Spielern das ultimative Surviving Mars-Erlebnis und sind auch für neue Kommandanten ein idealer Einstieg.

Zu den Features von Surviving Mars: Relaunched gehören:

Das Mars-Kolonisationsspiel, überarbeitet: Die Spieler müssen die Herausforderungen bewältigen, eine bewohnbare, lebensfähige Kolonie in einer feindlichen Umgebung aufzubauen, menschliche Kolonisten anzusiedeln und sie so lange am Leben zu erhalten, bis sie sich selbst versorgen können. „Relaunched“ bietet den Spielern eine überarbeitete Benutzeroberfläche für einen leichteren Zugriff auf ihre Werkzeuge sowie eine verbesserte Grafik und Beleuchtung für moderne Systeme.

Der vollständige Erweiterungskatalog: Tretet mit anderen Kolonien im Weltraumrennen gegeneinander an, führt mit dem Projekt Laika tierisches Leben ein und terraformt mit Green Planet die Marswüste – zusammen mit allen großen und kleinen Erweiterungen, Kosmetikartikeln und Radiosendern, die für das Originalspiel veröffentlicht wurden.

Neue Gameplay-Funktion: Das Update „Martian Assembly" erweitert das Spiel um Kolonie-Fraktionen und stellt die Spieler vor ihre bislang größte Herausforderung in der gnadenlosen Umgebung des Mars: Politik. Die Kolonisten verfolgen eigene Ziele und persönliche Forderungen, sodass die Spieler die Zukunft ihrer Kolonien mitgestalten können. Erlassen Gesetze und Richtlinien und strebt sogar die vollständige Unabhängigkeit von der Erde an!

Umfangreiche Mod-Unterstützung: Erstellt eure eigenen Gebäude, Parks oder sogar ein Science-Fiction-Rätsel, das ihr mit den umfangreichen und praktischen Modding-Tools des Spiels teilen könnt. Modding ist plattformübergreifend in das Spiel integriert, sodass ihr Mods ganz einfach durchsuchen, installieren, teilen und verwalten könnt, ohne eure Kolonie verlassen zu müssen.

Surviving Mars: Relaunched wird auf allen aufgeführten Plattformen zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 € erhältlich sein. Besitzer von Surviving Mars, die Surviving Mars: Relaunched auf derselben Plattform kaufen, erhalten einen Rabattpreis von 19,99 €.