Surviving Mars: Relaunched: Überarbeitete Version des Management-Spiels erhältlich

Der Science-Fiction-Kolonie-Builder Surviving Mars: Relaunched ist jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Paradox Interactive, ein Publisher und Entwickler von Spielen für ein interplanetares Publikum, hat heute Surviving Mars: Relaunched für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

Surviving Mars: Relaunched ist eine aktualisierte, erweiterte und überarbeitete Version von Surviving Mars aus dem Jahr 2018 von Haemimont Games.

Spieler, die das Original Surviving Mars besitzen, können Surviving Mars: Relaunched zu einem reduzierten Preis kaufen, wenn sie es im selben digitalen Store kaufen.

Surviving Mars: Relaunched vereint das Kolonie-Management-Spiel von Haemimont Games, alle Erweiterungen, die verbessert und überarbeitet wurden, von großen Erweiterungen bis hin zu Kosmetikartikeln und Radiosendern, sowie das brandneue Martian Assembly-Update.

Damit bietet es Spielern das ultimative Surviving Mars-Erlebnis und bringt das Spiel auf eine neue Konsolengeneration.

Verbesserte Grafik, aktualisierte Benutzeroberfläche, Verbesserungen am Kernspiel und seinen Erweiterungen sowie neue Spielinhalte vereinen sich, um erfahrenen Spielern und neuen Kommandanten gleichermaßen die Herausforderungen des roten Planeten zu bieten.

Surviving Mars: Relaunched ist auf allen aufgeführten Plattformen zum empfohlenen Verkaufspreis von 39,99 € erhältlich, während Besitzer des Originalspiels Surviving Mars einen Rabattpreis von 19,99 € bekommen.

Außerdem gibt es die Surviving Mars: Relaunched Ultimate Edition, die das Basisspiel und den Prime Mission Expansion Pass enthält, der jetzt einen neuen Missionssponsor im Spiel hat und dem Spiel zwei kommende Erweiterungen hinzufügt, sobald sie rauskommen: „Feeding the Future“, das im 2. Quartal 2026 starten soll, und „Machine Utopia“, das im 4. Quartal 2026 starten soll.

Die Premium Edition kostet 59,99 €, während Besitzer des Originals von Surviving Mars die Premium Edition für 39,99 € kaufen können.