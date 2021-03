Surviving Mars: Kostenloses Tourismus-Update und mehr angekündigt

Paradox Interactive hat während des PDX Insider-Events eine ganze Reihe von Updates für Sirviving Mars veröffentlicht. Surviving Mars hat die Schwelle von 5 Millionen Spielern überschritten und damit alle Fans des Spiels weiterhin mit neuen Inhalten versorgt werden, wird Spiel kontinuierlich weiterentwickelt und erhält dafür einen neuen Entwickler: Abstraction Games.

Darüber hinaus erscheint ein kostenloses Tourismus-Update. Die Aktualisierung wird heute, den 15. März für alle Surviving Mars-Spieler erhältlich sein. Doch damit nicht genug, denn Paradox hat sich mit dem Community-Modder Silva für ein In-Dome Buildings-Pack zusammengetan, das ebenfalls am 15. März erscheint. Das In-Dome Buildings Content Creator-Pack kann für einen empfohlenen Verkaufspreis von 4,99 Euro auf Steam, Xbox One, PlayStation 4 und bei anderen Online-Händlern erworben werden.

„Seit dem Start von Surviving Mars: Green Planet haben unsere Spieler gefragt, was als Nächstes für Surviving Mars kommt. Das Tourismus-Update ist erst der Anfang. Das Spiel ist bei Abstraction in guten Händen, sie sind ein Team von erfahrenen Entwicklern mit jahrelanger Erfahrung in der Entwicklung von AAA-Titeln und haben eine große Leidenschaft für Surviving Mars“, sagt Magnus Lysell, Produktmanager von Surviving Mars bei Paradox Interactive. „Wir sind überwältigt von der riesigen Unterstützung für Surviving Mars. 5 Millionen Spieler sind enorm und wir können es kaum erwarten, bald euch allen mitzuteilen, was als nächstes auf uns zukommt!“