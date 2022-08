Surviving the Aftermath: New Alliances-Erweiterung veröffentlicht

Autor:, in / Surviving the Aftermath

Surviving the Aftermath: New Alliances ist jetzt auf Konsolen verfügbar!

Wie Paradox Interactive und Iceflake Studios bekannt geben, ist die Erweiterung New Alliances jetzt auch für die Konsolenversionen von Surviving the Aftermath verfügbar. Diese Erweiterung baut auf den Gameplay-Funktionen der Weltkarte auf und ermöglicht es den Spielern, eine postapokalyptische Gesellschaft zu vereinen, indem sich verschiedene im Ödland überlebende Kolonien miteinander verbünden. New Alliances ist zum Preis von 14,99 Euro (UVP)im Microsoft Store verfügbar. Weitere Details gibt es hier.

Ebenfalls jetzt verfügbar ist das „Forgotten Tracks Radio-Pack“. Es enthält zwei Playlists, die über das Radio im Spiel gehört werden können und ist für 3,99 Euro (UVP) erhältlich.

Gleichzeitig mit dem Konsolenrelease von New Alliances erscheint ein neuer Patch, der einige Bugfixes und Quality-of-Life-Verbesserungen enthält. Dieses Update erscheint ebenfalls für die PC-Version des Hauptspiels und den DLC.