SVC Chaos: SNK vs. Capcom: Spiel erscheint nicht für Xbox

Ursprünglich erschien SVC Chaos: SNK vs. Capcom in den Spielarkaden, später für die PlayStation 2 und die Xbox. Doch nun, da das Spiel für den PC via Steam, Nintendo Switch und PlayStation 4 neu aufgelegt wurde, stellt sich Ernüchterung ein.

Für die Xbox wird SVC Chaos: SNK vs. Capcom nicht erscheinen.

In SVC Chaos: SNK vs. Capcom treten 36 Charaktere aus den unterschiedlichsten Kampfspielen von SNK (hauptsächlich King of Fighters) und Capcom (hauptsächlich Street Fighter) gegeneinander an. Dass eine Xbox-Version nachgereicht wird, ist unwahrscheinlich und somit bleibt vorerst nur, darauf zu hoffen, dass früher oder später ein neues SNK vs. Capcom-Spiel erscheint, bei dem dann auch an die Xbox gedacht wird.

Gegenüber VGC sprach Produzent Yasuyuki Oda immerhin darüber, dass die Zukunft durchaus ein solches Spiel bereithalten könnte, sollten alle Beteiligten daran interessiert sein, dies in die Tat umzusetzen.