Sword and Fairy 4: Remake: Neuer Unreal Engine 5 Trailer entfesselt das Remake

Offizieller Trailer veröffentlicht: Sword and Fairy 4 Remake zeigt, wie gut klassische RPGs in UE5 aussehen können.

Publisher CubeGame und Entwickler UP Software haben den offiziellen Trailer zu Sword and Fairy 4: Remake veröffentlicht.

Das kommende Einzelspieler‑RPG basiert vollständig auf der Unreal Engine 5 und präsentiert sich als moderne Neuinterpretation des beliebten Serienablegers. Der Trailer zeigt erstmals umfangreiche Einblicke in die überarbeitete Spielwelt, die Charaktermodelle und die visuell stark verbesserte Atmosphäre, die durch die neue Engine ermöglicht wird.

Sword and Fairy 4: Remake verfolgt das Ziel, die klassische Geschichte und das Gameplay des Originals in zeitgemäßer Form umzusetzen. Die Entwickler setzen dabei auf eine vollständig neu gestaltete Präsentation, die sowohl grafische als auch technische Verbesserungen umfasst.