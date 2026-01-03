Sword and Fairy 4: Remake: Xbox-Version gestoppt? Studio wartet bis heute auf Xbox‑Devkits

Sword and Fairy 4 Remake steht im Mittelpunkt einer Situation, die durch fehlende Entwicklungsressourcen geprägt ist und den aktuellen Stand des Projekts deutlich beeinflusst.
Das verantwortliche Studio beschreibt, dass es sich bereits zu Beginn des Jahres dem ID@Xbox‑Programm angeschlossen hat, jedoch bis heute keine Devkits erhalten hat.
Diese fehlenden Geräte bilden die Grundlage für die technische Umsetzung von Konsolenprojekten und sind entscheidend für die Entwicklung von Sword and Fairy 4 Remake auf der Xbox‑Plattform. Die Angabe, dass die Devkits trotz der Teilnahme am Programm nicht bereitgestellt wurden, stellt den zentralen Punkt der aktuellen Lage dar.
Das Studio erklärt, dass Sword and Fairy 4 Remake bislang nicht bei ID@Xbox eingereicht wurde. Stattdessen wurden zwei andere Spiele im Mai und Juli separat vorgestellt. Beide Projekte erhielten eine Genehmigung, was zeigt, dass die Zusammenarbeit grundsätzlich möglich ist.
Dennoch blieb die Bereitstellung der kostenlosen Devkits aus, die normalerweise Teil des Programms sind. Diese fehlenden Geräte führten dazu, dass das Studio keine weiteren Spiele mehr eingereicht hat, da die technische Grundlage für die Entwicklung nicht vorhanden ist. Die Situation betrifft damit nicht nur Sword and Fairy 4 Remake, sondern auch die generelle Zusammenarbeit mit ID@Xbox.
Die Aussagen verdeutlichen, dass das Studio trotz genehmigter Projekte nicht in der Lage ist, die Entwicklung auf der Xbox‑Plattform voranzutreiben. Sword and Fairy 4 Remake befindet sich dadurch in einer Phase, in der keine aktive Xbox-Umsetzung stattfinden kann.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Verstehe ich nicht?
Mussten die etwa Ihre alten DevKits abgeben oder bekommt man für jedes neue Spiel, erneut DevKits?
Denn ein Series-Game haben die bereits gemacht. Also müssten ja DevKits vorhanden sein.
Gute Frage 🤔
Ist das vielleicht eine Lizenzgeschichte?
Also wenn ich das so richtig lese dann haben die sich erst Anfang letztes Jahres angeschlossen. Ob es allein fürs anmdelden dabei Geräte gibt ist eben schonmal die Hauptfrage.
Danach haben die „nur“ 2 Spiele eingereicht die anerkannt wurden, aber eben nicht das im Titel genannten.
Meiner Meinung nach hätten eben für die 2 Projekte auf jeden Fall die Devkits kommen müssen, was wohl dann doch nicht passiert ist.
Frage ist dann natürlich ob die überhaupt noch welche haben. Angeblich sollen ja mehrere keins bekommen haben.
Und ob die Dinger kostenlos sind steht dann eben auch noch im Raum. Wenn der Entwickler denkt ja, MS aber sagt nein und die kein Geld bekommen gibts natürlich auch nix.
Wahrscheinlich ist MS pleite und kann deswegen keine Dev-Kits bereitstellen 😜
Seltsame Situation, eventuell nur ein Missverständnis, wir werden sehen.
Ich glaube Sony hat da ihre Hände im Spiel und hat den Postboten bestochen damit er die DevKits nicht liefert.
Die haben die DevKits mit der Xbox Series S ausgetauscht, weil die XSS immer schuld ist!
Oh man hoffentlich wird das nicht Verkackt. Ich will das auf der Xbox spielen. Hoffentlich wird das alles bald ausgeräumt.
Da kann es sich doch hoffentlich nur um ein Missverständnis handeln. Anders kann ich mir das nicht erklären.
Na toll…😔
Der Trailer sieht eigentlich vielversprechend aus…