Sword and Fairy 4: Remake: Xbox-Version gestoppt? Studio wartet bis heute auf Xbox‑Devkits

ID@Xbox liefert keine Devkits: Sword and Fairy 4 Remake steckt fest und wird womöglich nicht für Xbox erscheinen.

Sword and Fairy 4 Remake steht im Mittelpunkt einer Situation, die durch fehlende Entwicklungsressourcen geprägt ist und den aktuellen Stand des Projekts deutlich beeinflusst.

Das verantwortliche Studio beschreibt, dass es sich bereits zu Beginn des Jahres dem ID@Xbox‑Programm angeschlossen hat, jedoch bis heute keine Devkits erhalten hat.

Diese fehlenden Geräte bilden die Grundlage für die technische Umsetzung von Konsolenprojekten und sind entscheidend für die Entwicklung von Sword and Fairy 4 Remake auf der Xbox‑Plattform. Die Angabe, dass die Devkits trotz der Teilnahme am Programm nicht bereitgestellt wurden, stellt den zentralen Punkt der aktuellen Lage dar.

Das Studio erklärt, dass Sword and Fairy 4 Remake bislang nicht bei ID@Xbox eingereicht wurde. Stattdessen wurden zwei andere Spiele im Mai und Juli separat vorgestellt. Beide Projekte erhielten eine Genehmigung, was zeigt, dass die Zusammenarbeit grundsätzlich möglich ist.

Dennoch blieb die Bereitstellung der kostenlosen Devkits aus, die normalerweise Teil des Programms sind. Diese fehlenden Geräte führten dazu, dass das Studio keine weiteren Spiele mehr eingereicht hat, da die technische Grundlage für die Entwicklung nicht vorhanden ist. Die Situation betrifft damit nicht nur Sword and Fairy 4 Remake, sondern auch die generelle Zusammenarbeit mit ID@Xbox.

Die Aussagen verdeutlichen, dass das Studio trotz genehmigter Projekte nicht in der Lage ist, die Entwicklung auf der Xbox‑Plattform voranzutreiben. Sword and Fairy 4 Remake befindet sich dadurch in einer Phase, in der keine aktive Xbox-Umsetzung stattfinden kann.