Sword and Fairy Inn 2: Restaurant-Simulation serviert im Juli

Autor:, in / Sword and Fairy Inn 2

Sword and Fairy Inn 2, ein Lebenssimulations-Spin-Off der chinesischen RPG-Serie Sword and Fairy, wird im Juli erscheinen.

Die Veröffentlichung erfolgt digital für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Xbox One. Physische Editionen werden zudem für PlayStation 5 angeboten.

Sword and Fairy Inn 2 bringt gemütliche Restaurant- und Lebensmanagement-Simulationselemente in das traditionsreiche RPG-Franchise und präsentiert seine Anthologie-Erzählung im niedlichen „Chibi“-Stil, was es sowohl zu einem perfekten Einstieg für Neulinge als auch zu einem feierlichen Titel für langjährige Fans macht.

Ursprünglich von Softstar Entertainment entwickelt, wird es von eastasiasoft weltweit veröffentlicht und ist physisch bei Playasia und im südostasiatischen Einzelhandel erhältlich.

Über Sword and Fairy Inn 2

Bekannte Gesichter aus dem Sword and Fairy-Universum kommen zusammen, um ein Gasthaus zu führen und ein glückliches Leben aufzubauen in Sword and Fairy Inn 2, einem niedlichen und lässigen Lebenssimulations-RPG, das eine große Vielfalt an Spielmechaniken im liebenswerten Chibi-Stil kombiniert!

Verwaltet ein Familienrestaurant, reist durch die Welt, um legendäre Küchengeräte zu finden, handelt mit speziellen Lebensmitteln, baut Pflanzen an, spielt Minispiele und vieles mehr!

Vor allem aber müsst ihr dafür sorgen, dass eure Kunden mit eurem Service zufrieden sind, damit mehr Leute ins Dorf kommen und euer Gasthaus zu einer Erfolgsgeschichte wird.

Während ihr euer Gasthaus führt, könnt ihr jedem Charakter, den ihr trefft und anwerbt, eine bestimmte Rolle zuweisen. Je weiter ihr fortschreitet, desto mehr erfahrt ihr über jeden eurer Gefährten – ihre Ziele, Persönlichkeiten, Fähigkeiten und ihre oft komischen Schwächen.

Dies ist eine unbeschwerte Interpretation der Welt von Sword and Fairy, die langjährigen Fans vertraut ist, aber auch Neuankömmlinge willkommen heißt.

Features

Verwaltet das Tagesgeschäft eines Gasthauses und Restaurants!

Genießt eine fröhliche Mischung aus Lebens Lebenssimulation und RPG-Elementen.

Weist den Charakteren eurer Wahl Koch- und Servieraufgaben zu.

Trefft bekannte Gesichter aus dem Universum von Sword and Fairy und lernt ihre Geschichten kennen!

Pflegt einen Garten und macht euch auf die Suche nach wertvollen Zutaten oder Kochgeschirr in der Umgebung.

Erkundet das umliegende Dorf und lernt Nachbarn und Gäste kennen!