Sword and Fairy: Together Forever: Chinesisches Rollenspiel erscheint für Xbox

Sword and Fairy: Together Forever soll auch für Xbox-Konsolen erscheinen.

Das chinesische Rollenspiel erschien erst Anfang August für PlayStation 4|5. Davor war es unter dem Namen The Legend of Sword and Fairy 7 bereits im Oktober letzten Jahres für PC auf den Markt gekommen.

Ein genauer Release-Termin steht offenbar noch aus. Wie SwordandFairy auf Twitter berichtet, soll es aber schon bald veröffentlicht werden.

Eindrücke aus dem Spiel im PlayStation Launch-Trailer: