Sword and Fairy: Together Forever: Rollenspiel startet Anfang November auf Xbox

Das chinesische Rollenspiel Sword and Fairy: Together Forever erscheint Anfang November für Xbox Series X|S und Xbox One.

Bereits seit Mitte September ist bekannt, dass Sword and Fairy: Together Forever in naher Zukunft auch für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11 erscheinen soll. Für PlayStation 4 und PlayStation 5 ist das chinesische Rollenspiel seit August dieses Jahres erhältlich.

Wie nun bekannt gegeben wurde, werden Xbox- und PC-Spieler ab dem 3. November die Möglichkeit dazu haben, Sword and Fairy: Together Forever auf ihrer bevorzugten Plattform in Angriff zu nehmen. Vorbesteller erhalten aktuell einen Preisnachlass von zehn Prozent.

Sword and Fairy: Together Forever entführt in eine Welt voller traditioneller fernöstlicher Ästhetik und uralter Mythologie. Spieler kontrollieren eine Gruppe aus verschiedenen Charakteren, zwischen denen sie während den Echtzeit-Kämpfen des Rollenspiels zu jeder Zeit wechseln können.

Jedes Mitglied der Gruppe verfügt über eigenen Persönlichkeitszüge, Motive, Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, die es sinnvoll zu nutzen gilt. Eine gut abgestimmte Zusammenarbeit zahlt sich aus.

Die über 30 Spielstunden lange Geschichte rund um die drei Fraktionen Menschen, Gottheiten und Dämonen ist sowohl für Sword and Fairy-Einsteiger als auch Veteranen der Reihe geeignet.