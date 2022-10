Sword and Fairy: Together Forever: Spiel erscheint schon bald für Xbox

Die Macher von Sword and Fairy: Together Forever haben bekannt gegeben, dass das Spiel schon bald für Xbox erscheinen wird.

Sword and Fairy 7 feiert seinen ersten Geburtstag und somit haben die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass Sword and Fairy: Together Forever „in Kürze“ für Xbox One, Xbox Series X/S und Windows 10/11 erscheinen wird.

Weitere Details und ein exaktes Release-Datum wollte man aber noch nicht nennen.