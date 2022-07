Sword Art Online: Alicization Lycoris: Blooming of Matricaria DLC veröffentlicht

Bandai Namco Europe veröffentlicht heute Blooming of Matricaria, den zweiten großen DLC zu Sword Art Online: Alicization Lycoris.

Spielerinnen und Spieler tauchen im neuesten DLC für Sword Art Online: Alicization Lycoris in Blooming of Matricaria erneut in die „Underworld“ ein und bieten den von Round Robin angeführten vier Fürsten die Stirn als diese die Zentralkathedrale angreifen und ins Chaos stürzen wollen.

Kirito muss sich mit einem neuen Freund namens Rogu zusammentun, um sie daran zu hindern, das göttliche Objekt der Massenvernichtung einzusetzen. Diese neue Storyline fügt zudem neue Karten, Dungeons und heilige Bestien hinzu, die es herauszufordern gilt, ebenso wie neue Waffen.