Sword Art Online: Fractured Daydream: Erster DLC Worlds Beyond 1 erschienen

Sword Art Online: Fractured Daydream hat den ersten DLC Worlds Beyond 1: A moment in Infinity erhalten.

Der erste DLC für Sword Art Online: Fractured Daydream, Worlds Beyond 1: A moment in Infinity, wurde veröffentlicht. Dieser DLC fügt dem Roster mit Strea und ihrem Zweihandschwert einen neuen Charakter hinzu, ein neues Szenario und mehr!

Im neuen Szenario machen sich Kirito und seine Verbündeten auf den Weg in den Wald, um Wellen von Monstern zu untersuchen, und stoßen auf Strea, eine Besucherin aus einer anderen Welt, die behauptet, ihn bereits zu kennen.

Ohne jegliche Erinnerung an ihre gemeinsame Zeit fühlt sich Kirito dennoch unweigerlich zu ihrer temperamentvollen Persönlichkeit hingezogen. In einer Welt, in der kein Frieden in Sicht ist, wiederholt sich die Geschichte.

Dieser DLC fügt außerdem einen Kartenhintergrund und neue Waffen für andere Charaktere hinzu, die sie im Kampf einsetzen können, sowie Objekte für Strea: verschiedene Kostüme, Waffen und einen Stempel.

Worlds Beyond 1: A moment in Infinity kann beim Kauf des Character Pass Volume 1 erworben oder separat gekauft werden.

In Sword Art Online: Fractured Daydream kollidieren Zeit und Raum nach einer Fehlfunktion des neu installierten Systems Galaxia und schaffen eine neue herausfordernde Welt für Kirito und andere Spieler in ALfheim Online.

Alle verloren in unbekanntem Territorium, Feinde werden zu Verbündeten, verlassene Charaktere sind zurück und unwahrscheinliche Allianzen werden gebildet, um die Gefahren in dieser unruhigen Welt zu überleben.