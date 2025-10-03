Sword Art Online: Fractured Daydream: Neuer Trailer zeigt Spriggan Kirito in Action

Bandai Namco hat einen neuen Charakter-Trailer zu SWORD ART ONLINE Fractured Daydream veröffentlicht, der sich ganz auf Spriggan Kirito konzentriert.

Im Video werden die speziellen Fähigkeiten, Angriffe und Kampfstile von Kirito in seiner Spriggan-Form gezeigt. Fans können einen ersten Blick darauf werfen, wie sich die Transformation im Gameplay auswirkt und welche Rolle der Charakter in den kommenden Schlachten spielen wird.

Weitere Trailer und Informationen zu zusätzlichen Charakteren sollen in den kommenden Wochen folgen.