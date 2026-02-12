Sword Art Online: Fractured Daydream: Undine‑Asuna jetzt spielbar – Kapitel 6 veröffentlicht

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Ein neuer Kämpfer betritt das Schlachtfeld: Undine Asuna ist ab sofort im In‑Game‑Store erhältlich, während Kapitel 6 von Fractured Daydream jetzt für alle Spieler verfügbar ist.

Bandai Namco erweitert SWORD ART ONLINE Fractured Daydream um frische Inhalte.

Mit dem neuesten Update stößt Undine Asuna zum spielbaren Roster und kann ab sofort direkt im In‑Game‑Store freigeschaltet werden. Die neue Version der beliebten Heldin bringt ihre charakteristische Eleganz und Magie in die laufenden Schlachten des Multiversums.

Gleichzeitig steht Kapitel 6 der laufenden Story nun vollständig zur Verfügung. Spieler erleben neue Missionen, frische Herausforderungen und weitere Einblicke in die zersplitterte Welt von Sword Art Online: Fractured Daydream.

  1. Katanameister 323500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.02.2026 - 12:12 Uhr

    Das Spiel ist völlig an mir vorbeigegangen, ist auch wieder nervig mit den Shops für neue Charaktere.

    0

