Sword Art Online: Last Recollection: Brandneuer Trailer veröffentlicht

Zu Sword Art Online Last Recollection wurde ein brandneuer Trailer von Bandai Namco Entertainment enthüllt.

Der neue Trailer zu Sword Art Online Last Recollection gibt erste Einblicke in die neue Interpretation der Story, welche vom Autor der ursprünglichen Erzählung mitbetreut wurde, zeigt intensive Filmsequenzen sowie Gameplay-Elemente und die düstere, unwirtliche Umgebung des Dunklen Territoriums. Sword Art Online Last Recollection soll 2023 erscheinen.

Nach der Veröffentlichung von Sword Art Online Alicization Lycoris für Nintendo Switch im vergangenen September ist nun zudem der erste DLC, Blooming of Forget-Me-Not, auch für diese Plattform erhältlich. Nach Abschluss der Hauptgeschichte können die Spieler ihre Reise fortsetzen, mit einer völlig neuen Handlung, neuen Waffen, Sets, Dungeons und „Holy Beasts“ zum Kämpfen.

Sword Art Online Last Recollection wird 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen. Sword Art Online Alicization Lycoris ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich.