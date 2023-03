Sword Art Online: Last Recollection: Details zum Gameplay und der Story

Bandai Namco Entertainment gibt weitere Einblicke in das Kampfsystem und in die düstere Atmosphäre der Story des neuen Spiels im Universum von Sword Art Online: Last Recollection erscheint am 6. Oktober 2023 für Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.

Sword Art Online: Last Recollection bietet eine vom originalen Anime SWORD ART ONLINE abweichende Geschichte, die die düstere Atmosphäre und intensive Action der War of Underworld-Erzählung beibehält.

Als neue Charaktere stehen Feuergöttin Ignia und Windgöttin Aeria, jeweils von Lisbeth und Silica verkörpert, Kirito und seinen Freunden im Kampf gegen den Dunkelheitsgott Vecta zur Seite. Die Kämpfe werden mit der Funktion Kooperation intensiver als jemals zuvor: Spielerinnen und Spieler können ihren Team-Mitgliedern jetzt auch Kommandos geben und sie damit zum Angriff, Ausweichen oder anderen Aktionen bewegen.

Zusätzlich zum Trailer, gibt es noch einen Haufen neuer Screenshots für euch!

Sword Art Online: Last Recollection Screenshots