Sword of Elpisia: Offizieller Trailer zum Rollenspiel erschienen

Stürzt euch in die wunderschönen, komplexen rundenbasierten Kämpfe in Sword of Elpisia und benutzt magische Schwerter mit bis zu drei Waffensätzen! Der Charme der Pixel-Grafik umgibt die gesamte Welt und das Abenteuer in einem einzigartigen Fantasy-JRPG mit den typischen Elementen wie Schatzsuche, Quests, Haustierbegleiter bis hin zu fast unendlichen Level-Caps!

Schaut euch dazu den offiziellen Xbox Trailer zu Sword of Elpisia an: