Sword of the Necromancer: Resurrection: 3D-Remake mit neuem Spielerlebnis verfügbar

Image: Grimorio of Games

Monster-Beschwörungs-Action-RPG 3D Sword of the Necromancer: Resurrection für Konsolen und PC erhältlich.

Grimorio of Games freut sich, ankündigen zu können, dass Sword of the Necromancer: Resurrection jetzt erhältlich ist! Dieses 3D-Remake des ursprünglichen ARPGs bietet den Fans ein völlig neu gestaltetes Erlebnis mit moderner Grafik, dynamischen Kämpfen und innovativen Spielmechaniken.

Taucht ein in ein herzergreifendes Abenteuer voller Strategie, Action und Emotionen. Mit einem künstlerischen Stil, der von den Klassikern der 6. Konsolengeneration inspiriert ist, bietet Sword of the Necromancer: Resurrection eine nostalgische und doch modernisierte Reise wie keine andere.

Was euch in Resurrection erwartet:

Verwandelt Feinde in Verbündete: Nutzt die verbotene Macht des Schwertes des Nekromanten, um eure Feinde wiederzuerwecken und sie an eurer Seite kämpfen zu lassen.

Dynamische Kämpfe: Stürzt euch in rasante Kämpfe mit flüssiger Steuerung, mächtigen Fähigkeiten und strategischem Vorgehen.

Taktische Beschwörung: Programmiert das Verhalten eurer beschworenen Kreaturen mit dem brandneuen „Taktik“-System.

Unendlicher Wiederspielwert: Prozedural generierte Dungeons sorgen dafür, dass jeder Durchlauf einzigartig ist.

Lokaler Co-op: Schließt euch mit einem Freund zusammen und bezwingt den Dungeon gemeinsam.

Eine Geschichte von Liebe und Erlösung

Begleitet Tama, eine ehemalige Banditin, die zur Leibwächterin wurde, auf ihrem Weg in die Tiefen eines tückischen Dungeons, um ihre geliebte Koko wieder zum Leben zu erwecken. Steuert gefährliche Feinde und schwierige Entscheidungen in einer düsteren Fantasy-Welt voller Geheimnisse.