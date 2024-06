Sword of the Necromancer: Resurrection: Neuer Trailer von der Future Games Show

Ein neuer Trailer zu Sword Of The Necromancer: Resurrection wurde bei der Future Games Show präsentiert.

Sword of the Necromancer: Resurrection wird eine Neuinterpretation des ursprünglichen Monsterbeschwörungs-Dungeon-Crawlers sein, der mit Top-Down-Pixelgrafik ausgestattet war.

Basierend auf der Engine des noch in Entwicklung befindlichen Nachfolgers (Sword of the Necromancer: Revenant) werden die Spieler in der Lage sein, Tamas Suche nach der Wiederauferstehung ihres Geliebten in 3D zu erleben, mit aufregenden neuen Kampfmöglichkeiten und erneuerten Mechaniken und Systemen.

Dieses Remake bietet außerdem neu gemasterte, hochwertige Illustrationen und Sprachausgabe (sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch) sowie neue Szenen, um die tragische Liebesgeschichte von Tama und Koko zu vertiefen.

Bei der Future Games Show wurde ein neuer Trailer zum Spiel gezeigt, das neben dem PC auch für Nintendo Switch, PlayStation 4|5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheinen wird.