Swords of Legends: 30 Minuten Gameplay zeigen Kämpfe, Spielwelt und Unreal Engine 5

30 Minuten Gameplay enthüllen die Welt von Swords of Legends – das steckt im Action-RPG.

Ein rund 30 Minuten langes Gameplay-Video gewährt neue Einblicke in Swords of Legends und einen ausführlichen Einblick in sein Kampfsystem, die atmosphärische Spielwelt und die cineastische Präsentation auf Basis der Unreal Engine 5.

Das Action-Adventure entsteht bei Aurogon Shanghai und gilt als offizieller Nachfolger der Gujian-Reihe. Die Handlung führt in eine von klassischer chinesischer Literatur inspirierte Welt, in der Menschen, Götter und Geister nebeneinander existieren.

Spieler übernehmen die Rolle eines Arbiter of the Underworld, der mit übernatürlichen Fähigkeiten in den Kampf zieht. Neben magischen Techniken lassen sich Geistwesen beschwören, während unterschiedliche Waffen verschiedene Spielstile ermöglichen und für abwechslungsreiche Gefechte sorgen.

Ein Schwerpunkt liegt auf dem Kampfsystem, das Gegner mit individuellen Schwächen ausstattet. Wer diese analysiert und die passenden Fähigkeiten gezielt einsetzt, soll selbst anspruchsvolle Kontrahenten bezwingen können.

Auch die Spielwelt spielt eine wichtige Rolle. Nebelverhangene Seen, uralte Tempelanlagen und zahlreiche Wesen der chinesischen Mythologie prägen das Abenteuer. Dazu zählen unter anderem Geister, Dämonen und weitere mythische Kreaturen, die der Welt ihren besonderen Charakter verleihen.

Ein weiteres zentrales Spielelement ist der Umgang mit besiegten oder befreiten Seelen. Einige dieser Figuren können sich dem Spieler anschließen, neue Fähigkeiten freischalten und zusätzliche Einblicke in die Geschichte liefern. Dadurch werden Kämpfe und Story eng miteinander verknüpft.

Das neue Gameplay-Video vermittelt damit einen umfassenden Eindruck davon, wie Swords of Legends klassische chinesische Mythologie mit modernem Action-RPG-Gameplay und einer aufwendigen Präsentation verbindet.