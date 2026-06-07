Swords of Legends: Combat Gameplay im neuen Action-RPG von Aurogon Shanghai

Im Rahmen eines neuen Trailers hat Swords of Legends erstmals umfangreiches Combat-Gameplay zum kommenden Singleplayer-Action-RPG gezeigt.

Das Spiel entsteht bei Aurogon Shanghai und gilt als offizieller Nachfolger der Gujian-Reihe. Das Action-Adventure setzt auf eine Welt, die von klassischer chinesischer Literatur inspiriert ist und in der Menschen, Götter und Geister gleichzeitig existieren.

Im Mittelpunkt steht der Spieler als sogenannter Arbiter of the Underworld, der mit verschiedenen übernatürlichen Fähigkeiten in Kämpfe eingreift. Dazu gehören magische Techniken, das Beschwören von Geistwesen sowie ein variabler Waffensatz mit unterschiedlichen Spielstilen.

Das Kampfsystem basiert stark auf dem Erkennen von Schwächen und dem gezielten Einsatz von Fähigkeiten. Gegner sollen analysiert und anschließend mit passenden Techniken überwunden werden.

Die Spielwelt selbst ist stark atmosphärisch geprägt und reicht von nebelverhangenen Seenlandschaften bis hin zu alten Tempelanlagen. Ergänzt wird dies durch übernatürliche Figuren aus der chinesischen Mythologie, darunter Geister, Dämonen und mythische Kreaturen.

Ein zentrales Element ist zudem die Interaktion mit besiegten oder befreiten Seelen. Einige dieser Figuren können sich dem Spieler anschließen und neue Fähigkeiten oder narrative Einblicke freischalten. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen Kampf und Story-Progression.

Swords of Legends setzt auf eine cineastische Präsentation in Unreal Engine 5 und verbindet klassische Mythologie mit einem modernen Action-RPG-Design.