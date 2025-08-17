Swords of Legends: Offiziell für Konsolen und PC angekündigt

Gujian 4 wird als eigenständiges Action-RPG unter dem Titel Swords of Legends fortgeführt!

Das chinesische Action-RPG-Spiel Swords of Legends, vormals bekannt als Gujian 4, wurde offiziell für Konsolen und PC angekündigt.

Entwickelt wird der Titel von Aurogon Shanghai und veröffentlicht von Wangyuan Shengtang. Die Entwicklung läuft seit etwa zwei Jahren und basiert auf der Unreal Engine 5.

Das Spiel ist ein Einzelspieler-Action-RPG, das sich stilistisch und strukturell von Soulslike- oder Open-World-Titeln abgrenzt. Stattdessen erwartet euch ein „wide linear“-Erlebnis mit geführter Progression und optionaler Erkundung.

Swords of Legends ist ein eigenständiger Titel innerhalb der Gujian-Reihe und erweitert das Universum um neue Figuren und Schauplätze. Ihr übernehmt die Rolle eines sogenannten „Underworld Enforcer“, der zwischen der Welt der Lebenden und der Toten agiert.

Die Handlung ist inspiriert von klassischer chinesischer Literatur und mystischer Folklore. Bekannte mythologische Figuren wie Ox-Head und Horse-Face begleiten euch auf eurer Reise, bei der ihr verlorene Seelen führt und deren unerfüllte Geschichten aufdeckt.

Das Spiel erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC (Steam) und Mac. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht genannt.