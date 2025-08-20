Swords of Legends: Zweiter Trailer von der Gamescom Opening Night Live

Der nächste Teil der RPG-Reihe „Gujian“, die auf der chinesischen Unterweltmythologie basiert, erscheint erstmals für PC und Konsolen.

Aurogon Shanghai hat Swords of Legends angekündigt, einen brandneuen Teil der beliebten Gujian-Reihe, der während der Opening Night Live-Präsentation der gamescom seine Weltpremiere feierte.

Zum ersten Mal in der 15-jährigen Geschichte der Reihe können Spieler weltweit das reichhaltige chinesische Fantasy-Universum in einem brandneuen, eigenständigen Action-RPG-Abenteuer auf PC und Konsolen erleben.

In Swords of Legends schlüpfen die Spieler in die Rolle von Si Pan, einem Unterwelt-Vollstrecker, der tot ist, aber wiedergeboren wurde und mit mystischen Techniken, göttlichen Artefakten und mächtigen Waffen gegen eine Vielzahl von übernatürlichen Schrecken kämpft.

Beschwört gefangene Seelen, die an eurer Seite kämpfen, fesselt Feinde mit spirituellen Siegeln oder entfesselt verheerende Angriffe gegen mehrere Ziele, um das Blatt zu wenden. Jeder Gegner stellt eine einzigartige Herausforderung dar und erfordert strategisches Geschick, um seine Schwächen auszunutzen.

Aurogon Shanghai hat sich in fast zwei Jahrzehnten als Meister des Rollenspiels etabliert und ist heute einer der renommiertesten Geschichtenerzähler Chinas im Gaming-Bereich.

Bekannt für die Gujian-Reihe – eine epische Saga, die Millionen von Fans begeistert hat – schlägt das Studio nun mit Swords of Legends ein neues Kapitel auf.

Dieses für ein globales Publikum entwickelte Spiel ist tief in der magischen Mythologie der chinesischen Unterwelt verwurzelt und lädt Fans der Reihe sowie neue Spieler zu einer atemberaubenden Reise durch ein Reich der Untoten voller Mythen, Schicksal und Entdeckungen ein.

Inspiriert von der alten chinesischen Literatur und Folklore ist die Welt von Swords of Legends ebenso bezaubernd wie beunruhigend. Das Spiel nutzt die Unreal Engine 5, um die Spieler in eine atmosphärische Welt einzutauchen, in der jeder Ort sowohl Schönheit als auch Gefahr birgt.

Während ihr mit einem Boot auf einem Lotusteich rudert oder einen Pfad entlang einer Klippe fahrt, begleiten die eindringlichen Melodien traditioneller östlicher Musik auf eurer Reise vorbei an unvergesslichen Geisterwesen und Fabelwesen aus legendären Werken wie dem „Klassiker der Berge und Meere“.

Als weltweit erster Teil der preisgekrönten Gujian-Reihe bewahrt Swords of Legends die Tradition der Serie mit ihren tiefgründigen Erzählungen und führt gleichzeitig neue Charaktere und eine frische Handlung ein. Es ist ein Einstieg, der speziell auf Neulinge zugeschnitten ist, und eine Fortsetzung, die das Erbe würdigt, das Fans in China seit fast zwei Jahrzehnten schätzen.