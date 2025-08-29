SWORN: Version 1.0 erscheint im September für Xbox

Das Action-Roguelike SWORN mit dem Erreichen von Version 1.0 im September auch für Konsolen erscheinen.

Team17 kündigt Version 1.0 für SWORN an. Das Koop-Action-Roguelike für 1 bis 4 Spieler wird den Early Access verlassen und am 25. September dann auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.

Im Microsoft Store ist neben der Standard Edition auch eine Digital Deluxe Edition vorbestellbar.

Schaut euch das auch den neuen Trailer an: