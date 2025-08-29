SWORN: Version 1.0 erscheint im September für Xbox

Team17 kündigt Version 1.0 für SWORN an. Das Koop-Action-Roguelike für 1 bis 4 Spieler wird den Early Access verlassen und am 25. September dann auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.
Im Microsoft Store ist neben der Standard Edition auch eine Digital Deluxe Edition vorbestellbar.
Schaut euch das auch den neuen Trailer an:
Wenn es mal in den Pass kommt schau ich mal rein.
Ja ich glaub so würde ich es auch machen
Je es extra kaufen würde ich nicht da es nicht wirklich meins ist.
Ein Hades-Like
Geil, hat am pc Spaß gemacht