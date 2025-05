Syberia Remastered: Adventure-Klassiker erscheint 2025

Autor:, in / Syberia Remastered

Ein Remaster seines Adventures Syberia kündigte Microids an. Es wird im vierten Quartal 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

In Syberia Remastered erleben Spieler das erste Kapitel des Clockpunk-Universums von Benoît Sokal in einer vollständig überarbeiteten Version und stürzen sich in ein fesselndes Abenteuer.

Eine originalgetreue und beeindruckende Überarbeitung

Trefft die kultigen Charaktere von Syberia, die komplett neugestaltet wurden, und erkundet die emblematischsten Orte des Spiels, die in wunderschönem 3D zum Leben erweckt wurden. Jede Umgebung wurde sorgfältig neugestaltet, mit einer Art Direction, die dem einzigartigen Stil von Benoît Sokal treu bleibt und ein noch tieferes Eintauchen in sein einzigartiges visuelles Universum ermöglicht.

Neu gestaltete mechanische Rätsel

Erfreut euch an einem neuen Ansatz für die kniffligen Rätsel des Spiels, die neu gestaltet wurden, um eine reibungslosere und intuitivere Erfahrung zu bieten, während ihre wesentliche Rolle bei der Aufdeckung der Geheimnisse hinter Voralbergs Genie erhalten bleibt.

Ein modernisiertes Spielerlebnis

Entdeckt Kate Walkers Reise mit einer aktualisierten Benutzeroberfläche, einer verbesserten 3D-Navigation und einer flüssigeren, an heutige Standards angepassten Steuerung neu, ohne dabei die kontemplative und erzählerische Seele des Spiels zu beeinträchtigen.

Eine reichhaltige und fesselnde Welt

Von der Alpenstadt Valadilène bis zu den eisigen Weiten des östlichen Russlands entführt euch Syberia in eine Welt voller Geheimnisse, Automaten und poetischer Maschinen. Taucht ein in ein Clockpunk-Abenteuer, in dem sich Realismus und traumhafte Wunder nahtlos vermischen.

Eine bewegende und unvergessliche Geschichte

Erlebt eine zutiefst menschliche Geschichte, in der sich Kate Walkers juristischer Auftrag in eine tiefe Reise der Selbstfindung verwandelt. Voller unerwarteter Begegnungen, emotionaler Entscheidungen und Momente des Staunens verwischt die Geschichte von Syberia die Grenze zwischen Fremdartigkeit und Erhabenheit.