Syberia Remastered: Ein Klassiker kehrt in neuem Glanz zurück

Erlebt das legendäre Abenteuer Syberia – Remastered jetzt in überarbeiteter Grafik und mit moderner Technik!

Mit Syberia – Remastered kehrt eines der bekanntesten Adventure-Spiele aller Zeiten zurück und präsentiert sich in einem neuen, technisch überarbeiteten Gewand.

Das Remaster lässt euch erneut in die faszinierende Welt der jungen Anwältin Kate Walker eintauchen, die auf ihrer außergewöhnlichen Reise durch Europa und Russland einem geheimnisvollen Erbe folgt. In Syberia – Remastered erwartet euch die vertraute Geschichte des Originals, kombiniert mit deutlich verbesserter Grafik, modernisierten Animationen und überarbeitetem Sounddesign.

Die atmosphärischen Schauplätze, die charakteristischen Dialoge und die detailreiche Erzählweise sorgen dafür, dass das Abenteuer seinen einzigartigen Charme bewahrt. Gleichzeitig profitieren sowohl neue Spielerinnen und Spieler als auch Fans des Originals von flüssigerer Steuerung und optimierter Performance.

Syberia – Remastered ist ab sofort erhältlich und lädt euch ein, die legendäre Reise mit moderner Technik und frischem Glanz neu zu erleben.