Syberia Remastered: Ein Klassiker kehrt in neuem Glanz zurück

8 Autor: , in News / Syberia Remastered
Image: Microids

Erlebt das legendäre Abenteuer Syberia – Remastered jetzt in überarbeiteter Grafik und mit moderner Technik!

Mit Syberia – Remastered kehrt eines der bekanntesten Adventure-Spiele aller Zeiten zurück und präsentiert sich in einem neuen, technisch überarbeiteten Gewand.

Das Remaster lässt euch erneut in die faszinierende Welt der jungen Anwältin Kate Walker eintauchen, die auf ihrer außergewöhnlichen Reise durch Europa und Russland einem geheimnisvollen Erbe folgt. In Syberia – Remastered erwartet euch die vertraute Geschichte des Originals, kombiniert mit deutlich verbesserter Grafik, modernisierten Animationen und überarbeitetem Sounddesign.

Die atmosphärischen Schauplätze, die charakteristischen Dialoge und die detailreiche Erzählweise sorgen dafür, dass das Abenteuer seinen einzigartigen Charme bewahrt. Gleichzeitig profitieren sowohl neue Spielerinnen und Spieler als auch Fans des Originals von flüssigerer Steuerung und optimierter Performance.

Syberia – Remastered ist ab sofort erhältlich und lädt euch ein, die legendäre Reise mit moderner Technik und frischem Glanz neu zu erleben.

  1. de Maja 307115 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.11.2025 - 11:08 Uhr

    Ich hätte lieber ein Cyberia Remake, das fand ich damals cool und Bioforge gleich noch mit dazu😅

    0
  2. Eisbaer2405 40850 XP Hooligan Krauler | 07.11.2025 - 11:08 Uhr

    Ich bin schon gespannt, warte aber auf einen Sale, 29,99€ derzeit finde ich zu hoch genauso wie Amerzone. Ansonsten eines der besten Adventures neben Monkey Island und Zack Mckracken.

    2
    • Rott 60420 XP Stomper | 07.11.2025 - 11:52 Uhr
      Antwort auf Eisbaer2405

      Ich kenne das Spiel gar nicht, aber nach Deinem Kommentar und dem Vergleich mit ZackMckracken und Monkey Island muss ich es mir doch mal anschauen! 🙂

      0
  3. Katanameister 238340 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 11:48 Uhr

    Für diejenigen, welche es schon gespielt haben, wäre wohl ein Remake besser gewesen.

    0

