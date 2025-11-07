Syberia Remastered: Ein Klassiker kehrt in neuem Glanz zurück

Mit Syberia – Remastered kehrt eines der bekanntesten Adventure-Spiele aller Zeiten zurück und präsentiert sich in einem neuen, technisch überarbeiteten Gewand.
Das Remaster lässt euch erneut in die faszinierende Welt der jungen Anwältin Kate Walker eintauchen, die auf ihrer außergewöhnlichen Reise durch Europa und Russland einem geheimnisvollen Erbe folgt. In Syberia – Remastered erwartet euch die vertraute Geschichte des Originals, kombiniert mit deutlich verbesserter Grafik, modernisierten Animationen und überarbeitetem Sounddesign.
Die atmosphärischen Schauplätze, die charakteristischen Dialoge und die detailreiche Erzählweise sorgen dafür, dass das Abenteuer seinen einzigartigen Charme bewahrt. Gleichzeitig profitieren sowohl neue Spielerinnen und Spieler als auch Fans des Originals von flüssigerer Steuerung und optimierter Performance.
Syberia – Remastered ist ab sofort erhältlich und lädt euch ein, die legendäre Reise mit moderner Technik und frischem Glanz neu zu erleben.
Ich hätte lieber ein Cyberia Remake, das fand ich damals cool und Bioforge gleich noch mit dazu😅
Ich bin schon gespannt, warte aber auf einen Sale, 29,99€ derzeit finde ich zu hoch genauso wie Amerzone. Ansonsten eines der besten Adventures neben Monkey Island und Zack Mckracken.
Ich kenne das Spiel gar nicht, aber nach Deinem Kommentar und dem Vergleich mit ZackMckracken und Monkey Island muss ich es mir doch mal anschauen! 🙂
Für diejenigen, welche es schon gespielt haben, wäre wohl ein Remake besser gewesen.
Hat dat eine deutsche synchro?
Jo
Sieht ja ganz gut aus.
Sollte es einmal den Weg ins Abo finden, überlege ich es mir.