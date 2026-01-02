Syberia Remastered: Großes Update auf allen Plattformen

1 Autor: , in News / Syberia Remastered
Übersicht
Image: Microids

Syberia Remastered veröffentlicht umfangreiches Update mit Grafik‑ und Gameplay‑Verbesserungen.

Syberia Remastered hat ein neues Update erhalten, das gleichzeitig auf GOG, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wurde und mehrere technische sowie spielerische Verbesserungen umfasst.

Die Aktualisierung bringt optimierte Grafik‑ und Anzeigeoptionen für PC, wodurch die visuelle Darstellung klarer und stabiler wirkt. Zusätzlich wurden zahlreiche Fehler behoben, die das Spielerlebnis zuvor beeinträchtigt hatten, was die Gesamtperformance des Titels verbessert.

Das Update erweitert außerdem Animationen und Kameraführung, um Bewegungen und Perspektivwechsel flüssiger wirken zu lassen.

Auch der Adventure‑Modus wurde angepasst, wodurch bestimmte Abläufe und Interaktionen präziser funktionieren. Die Kombination dieser Änderungen sorgt dafür, dass Syberia Remastered auf allen unterstützten Plattformen ein runderes und technisch saubereres Erlebnis bietet.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Syberia Remastered

1 Kommentar Added

Mitdiskutieren
  1. Toxic Growler 23530 XP Nasenbohrer Level 2 | 02.01.2026 - 17:32 Uhr

    Da wird sich Frauchen freuen. Syberia wurde schon auf PC und der Switch durchgesuchtet. Schreit nach einem neuen durchlauf auf der series

    0

Hinterlasse eine Antwort