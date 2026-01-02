Syberia Remastered: Großes Update auf allen Plattformen

Syberia Remastered hat ein neues Update erhalten, das gleichzeitig auf GOG, PlayStation 5 und Xbox Series X/S veröffentlicht wurde und mehrere technische sowie spielerische Verbesserungen umfasst.

Die Aktualisierung bringt optimierte Grafik‑ und Anzeigeoptionen für PC, wodurch die visuelle Darstellung klarer und stabiler wirkt. Zusätzlich wurden zahlreiche Fehler behoben, die das Spielerlebnis zuvor beeinträchtigt hatten, was die Gesamtperformance des Titels verbessert.

Das Update erweitert außerdem Animationen und Kameraführung, um Bewegungen und Perspektivwechsel flüssiger wirken zu lassen.

Auch der Adventure‑Modus wurde angepasst, wodurch bestimmte Abläufe und Interaktionen präziser funktionieren. Die Kombination dieser Änderungen sorgt dafür, dass Syberia Remastered auf allen unterstützten Plattformen ein runderes und technisch saubereres Erlebnis bietet.