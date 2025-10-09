Syberia Remastered: Story Trailer blickt auf Geschichte und Charaktere

Ein neuer Blick auf die Geschichte und die modernisierte Version von Benoît Sokals Kultklassiker liefert der Story-Trailer zu Syberia Remastered.

Microids präsentiert den Story-Trailer zu Syberia Remastered, das am 6. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird. Die Quest 3-Version wird am 13. November 2025 verfügbar sein.

Dieser neue Trailer hebt die ikonische Geschichte und die Charaktere aus Benoît Sokals gefeiertem Klassiker hervor und zeigt gleichzeitig die umfangreichen Modernisierungsarbeiten, die hinter dieser überarbeiteten Ausgabe stehen.

Getreu dem Geist des Originals behält Syberia Remastered die narrative Tiefe und die unverwechselbare künstlerische Identität bei, die Generationen von Spielern inspiriert haben.

Syberia Remastered wurde gemeinsam von Virtuallyz Gaming und Microids Studio Paris entwickelt und lädt die Spieler dazu ein, die unvergessliche Reise von Kate Walker, einer Anwältin aus New York, die sich auf die Suche nach Hans Voralberg begibt, noch einmal zu erleben.

Neu gestaltete Grafiken, überarbeitete Animationen und eine modernisierte Benutzeroberfläche bereichern dieses zeitlose Erlebnis, wobei die narrative und emotionale Tiefe, die das Herzstück von Benoît Sokals Werk ausmacht, erhalten bleibt.

Mit dieser überarbeiteten Version setzt Microids sein Engagement fort, klassische Titel aus seinem Katalog wieder aufleben zu lassen, nachdem das Remake von Amerzone – The Explorer’s Legacy von der Kritik gefeiert wurde.