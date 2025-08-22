Syberia Remastered: Vorher-Nachher-Grafikvergleich im Video

Microids ist stolz, bekannt zu geben, dass Syberia Remastered am 6. November 2025 erscheinen wird. Die Spieler werden Benoît Sokals Meisterwerk auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC neu entdecken können. Zur Feier dieser mit Spannung erwarteten Veröffentlichung wird auch eine limitierte physische Ausgabe erhältlich sein.

Zu diesem Anlass präsentiert ein brandneuer Trailer einen eindrucksvollen Vergleich zwischen dem Originalspiel aus dem Jahr 2002 und seiner überarbeiteten Version.

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht die umfangreiche Arbeit, die geleistet wurde, um Benoît Sokals einzigartiges Universum zu modernisieren und dabei den Emotionen und der künstlerischen Identität, die Generationen von Spielern geprägt haben, treu zu bleiben.