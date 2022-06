Syberia: The World Before: Adventure erhält Collector’s Edition und erscheint im November

Das Adventure Syberia: The World Before erhält eine physische Collector’s Edition und wird im November für Next-Gen-Konsolen erscheinen.

Microids kündigt heute die Collector’s Edition von Syberia: The World Before, die im November 2022 für Xbox Series X|S PlayStation 5 und PC erhältlich sein wird.

Syberia: The World Before ist bereits seit März dieses Jahres für PC via Steam erhältlich und wird Ende 2022 in der jetzt vorgestellten limitierten Auflage erscheinen.

Inhalte der Syberia: The World Before Collector’s Edition

Vollständiges Spiel

Metal Case

Verstellbare Figur von Kate & Dana

Artbook

Spieluhr

Karte von Vaghen

Exklusive Lithografie

Schlüsselanhänger

Postkartenset

Digitales Skript des Prologs

Digitaler Soundtrack

Sammlerbox

Über Syberia: The World Before

Vaghen, 1937: Dana Roze ist ein 17-jähriges Mädchen, das eine glänzende Karriere als Pianistin beginnt. Doch als zu Beginn des Zweiten Weltkriegs die faschistische Bedrohung durch den Braunen Schatten über Europa schwebt, beginnen sich Schatten über ihre Zukunft zu legen.

Taiga, 2004: Kate Walker überlebt, so gut sie kann, in der Salzmine, in der sie gefangen gehalten wird, als ein tragisches Ereignis sie in ein neues Abenteuer auf der Suche nach ihrer Identität stürzt.

Begebt euch auf ein Abenteuer über Kontinente und durch die Zeit. Schlüpft in die Rolle von Kate Walker und Dana Roze und geht Geheimnissen auf den Grund, die viel zu lange verborgen geblieben sind.

Erforscht die fantastische und poetische Welt von Benoît Sokal mit ihren atemberaubenden Landschaften und kultigen Charakteren.

Enthüllt eine geheimnisvolle Handlung, die mit Rätseln in der traditionellen Syberia-Manier gespickt ist!

Entdeckt zwei fesselnde Geschichten mit unglaublich hohem Einsatz, geschrieben von Benoît Sokal und Lucas Lagravette.

Lasst euch von dem symphonischen Soundtrack von Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia) mitreißen.

Syberia: The World Before Collector’s Edition wird im November 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich sein. Die Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch werden im Jahr 2023 veröffentlicht.