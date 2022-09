Syberia: The World Before: Goldstatus erreicht und Limited Edition enthüllt

Syberia: The World Before hat den Goldstatus erreicht und es wurde eine Limited Edition enthüllt.

Für Xbox Series X|S und PlayStation 5 hat das Spiel Syberia: The World Before den Goldstatus erreicht. Der neuste Teil der Spielreihe wird für die aktuelle Konsolengeneration am 15. November veröffentlicht.

Wie schon vorher bekannt war, sind die Versionen für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch für 2023 geplant.

Neben der Meldung zum Goldstatus hat Microids auch eine 20 Year Limited Edition zu Syberia: The World Before enthüllt. Sie enthält neben dem Spiel auch ein Media Book, die das runde Jubiläum der Reihe feiert.