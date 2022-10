Syberia: The World Before – Releasedatum für PS5 und Xbox Series X|S steht fest!

Microids freut sich bekannt zu geben, dass Syberia: The World Before den Goldstatus erreicht hat und am 15. November 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Syberia: The World Before wurde bereits von Journalisten (81 % Metascore) und Spielenden weltweit (92 % positive Bewertungen auf Steam) gelobt und erscheint nächsten Monat als 20 Years Limited Edition endlich auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Der offizielle Accolade-Trailer gibt einige der Pressestimmen wieder:

Die Syberia: The World Before 20 Year Limited Edition enthält:

Das Spiel

Ein Medien-Buch, das 20 Jahre Syberia feiert

Der neuste Teil der berühmten Syberia-Serie lässt Fans kopfüber in das wunderschöne, von Benoît Sokal erschaffene Universum eintauchen. In diesem neuen Abenteuer schlüpfen sie in die Rollen zweier Frauen namens Kate Walker und Dana Roze, die in der Lage sind, Berge zu versetzen, um die tiefsten verborgenen Geheimnisse ihrer eigenen Identitäten aufzudecken.

Die Syberia: The World Before 20 Year Limited Edition wird am 15. November 2022 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich sein. Die Versionen für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch werden im Jahr 2023 folgen.

Über Syberia: The World Before:

Vaghen, 1937: Dana Roze ist ein 17-jähriges Mädchen, das am Anfang einer glänzenden Karriere als Pianistin steht. Doch als die faschistische Bedrohung durch den Braunen Schatten zu Beginn des Zweiten Weltkriegs über Europa schwebt, beginnen sich dunkle Wolken über ihre Zukunft zusammenzuziehen.

Taiga, 2004: Kate Walker überlebt so gut sie kann in der Salzmine, in der sie gefangen gehalten wird, als ein tragisches Ereignis sie in ein neues Abenteuer auf der Suche nach ihrer Identität stürzt.

Spielende begeben sich auf ein Abenteuer, das Kontinente und Zeiten umspannt. Sie schlüpfen in die Rolle von Kate Walker und Dana Roze und gehen Geheimnissen auf den Grund, die schon viel zu lange verborgen geblieben sind.

Die fantastische und poetische Welt von Benoît Sokal verzaubert erneut mit ihren atemberaubenden Landschaften und einzigartigen Charakteren.

Spielende enthüllen eine geheimnisvolle Handlung, die in traditioneller Syberia-Manier mit Rätseln nur so gespickt ist!

Eine fesselnde Geschichte mit unglaublich hohem Einsatz, geschrieben von Benoît Sokal und Lucas Lagravette, wartet darauf, erlebt zu werden.

Der mitreißende symphonische Soundtrack von Inon Zur (Syberia 3, Fallout, Dragon Age, Prince of Persia) macht dieses Abenteuer zu einem ganz besonders immersiven Erlebnis!

Komplette deutsche Vertonung und Texte für den deutschsprachigen Markt.