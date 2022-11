Syberia: The World Before: Überraschende Presskit-Box eingetroffen

Syberia: The World Before überrascht uns mit einer Presskit Box, die wir euch in dieser Meldung zeigen möchten!

Syberia: The World Before ist seit dem 15. November 2022 erhältlich. Microids freute sich bereits, die Veröffentlichung von Syberia: The World Before für PlayStation 5 und Xbox Series X|S verkünden zu können. Den Launch-Trailer und weitere zauberhafte Informationen aus dem Syberia-Universum haben wir euch bereits präsentiert.

Der neuste Teil der berühmten Syberia-Serie lässt Fans kopfüber in das wunderschöne, von Benoît Sokal erschaffene Universum eintauchen. In diesem neuen Abenteuer schlüpfen sie in die Rollen zweier Frauen namens Kate Walker und Dana Roze, die in der Lage sind, Berge zu versetzen, um die tiefsten verborgenen Geheimnisse ihrer eigenen Identitäten aufzudecken.

Nun hat uns heute ein großes gesponsortes Paket erreicht und wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir den Inhalt gesehen haben!

Diese Freude möchten wir jetzt mit euch teilen und euch auch einen exklusiven Einblick gewähren:

Wir bedanken uns bei allen, die das ermöglicht haben und werden uns den Champagner bald schmecken lassen.