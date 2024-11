Symphonia: Die Musik hinter dem musikalischen Plattformer

Autor:, in / Symphonia

Schaut euch in einem neuen Video die Entstehung der Musik hinter dem musikalischen Plattformer Symphonia an.

Sunny Peak präsentiert ein Video zu Symphonia, das der Publisher Headup bald für PC und Konsolen veröffentlichen wird. Symphonia ist ein gewaltfreier Plattformer, in dem die Spieler in der Rolle des mysteriösen Geigers Philemon das Orchester und die Musik in der Welt wiederherstellen müssen.

Dieses neue Video enthält ein Interview mit dem Komponisten und Sounddesigner von Symphonia, Olivier Esman, der über den kreativen Prozess hinter dem Soundtrack des Spiels spricht. Von der Auswahl des richtigen Tons bis hin zur Hervorhebung der wichtigsten Orchesterinstrumente gibt Olivier Einblicke in die Kunst, den charakteristischen Sound von Symphonia zu kreieren.