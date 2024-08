Synduality: Echo of Ada: Closed-Network-Test startet im September

Synduality: Echo of Ada erhält einen neuen Closed Network Test, der es den Spielenden ermöglicht, das Spiel mit Verbesserungen basierend auf dem vorherigen Closed Beta Test auszuprobieren. Dieser neue Test erweitert die Missionsinhalte, die KI-Interaktion und bietet einen besseren Einstieg in die Welt von Amasia.

Der Closed Network Test wird vom 13. September ab 0:00 Uhr bis 09:00 Uhr am 16. September stattfinden.

Die Registrierung zum CNT ist ab sofort bis zum 03. September, 16:59 Uhr geöffnet und kann hier eingereicht werden.

In Synduality: Echo of Ada schlüpfen die Spielenden in die Rolle von Drifters und begeben sich an Bord ihrer CRADLECOFFIN auf eine Mission, um AO-Kristalle, eine seltene Ressource, zu sammeln und herauszufinden, was mit Amasia passiert ist.

Zu Beginn der Mission wird ein Magus, ein KI-Begleiter, ausgewählt, der die Spielenden im Einsatz unterstützt, während sie versuchen, den Bedrohungen der Missionen zu entkommen – sei es durch Monster oder andere Spielende.