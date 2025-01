Synduality: Echo of Ada: Hier gibt es den Opening-Cinematic-Trailer zu sehen

Schaut euch hier das Intro von Synduality: Echo of Ada an. Das Spiel ist bereits für Vorbesteller der Deluxe-Version erhältlich und erscheint nächste Woche am 23. Januar 2025 in der Standard-Version.

