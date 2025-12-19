Synduality: Echo of Ada: Mid-Season-Update jetzt live

Neue Karte, neue Ender, neue Action: Das Mid-Season-Update erweitert Synduality: Echo of Ada um neue Inhalte.

Das Mid-Season-Update für Synduality: Echo of Ada ist jetzt live. Der PvPvE-Extraktions-Shooter, in dem die Spieler anpassbare Cradlecoffin-Mechs durch das zerstörte Ödland von Amasia steuern, fügt mit dem Verseuchten Wald eine neue Karte hinzu.

Doch Spieler sollten vorsichtig sein, denn eine neue Art von Ender richtet in diesem Gebiet Chaos an.

Das neueste Update bringt außerdem einen neuen Ender Busters-Modus, neue Anfragen, neue APK-Wiegen, neue APK-Waffen, ein neues Story-Kapitel und mehr.

Synduality: Echo of Ada ist auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.