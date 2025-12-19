Synduality: Echo of Ada: Mid-Season-Update jetzt live

Das Mid-Season-Update für Synduality: Echo of Ada ist jetzt live. Der PvPvE-Extraktions-Shooter, in dem die Spieler anpassbare Cradlecoffin-Mechs durch das zerstörte Ödland von Amasia steuern, fügt mit dem Verseuchten Wald eine neue Karte hinzu.
Doch Spieler sollten vorsichtig sein, denn eine neue Art von Ender richtet in diesem Gebiet Chaos an.
Das neueste Update bringt außerdem einen neuen Ender Busters-Modus, neue Anfragen, neue APK-Wiegen, neue APK-Waffen, ein neues Story-Kapitel und mehr.
Synduality: Echo of Ada ist auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.
12 Kommentare
Es sieht so aus dass es nichts für mich ist
Das Spiel hat einen guten, oder zumindest brauchbaren Kern, aber das Finanzsystem ist so für die Tonne… Das wird das Update leider nicht regeln.
Ist doch eigentlich bei so ziemlich jedem Game so, das mehr oder minder f2p ist….leider
Ist es ja leider nicht 😅
Noch nie von dem Spiel gehört.
Das Spiel ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
Sieht aber interessant aus.
Kenn das Spiel garnet, hat vielleicht auch seine Begründung, aber allen viel Spaß damit, die es zocken.
Hat gut Laune gemacht, aber es gibt einfach zu wenig Spieler. Am Ende spielen es so wenige, dass randoms sich immer auf der selben Map befinden und PvP-Spieler so Teams bilden, was eigentlich nicht wirklich möglich ist. Ätzend. Da hat man keine Chance als Solo-Spieler. Das Spiel wurde mir dadurch versaut.
Spricht mich gar nicht an.
Hm ok, hab noch nie von dem Game gehört. Aber schön das es eine neue Season gibt. 😅 Hat ein bisschen was von Mechwarrior.🤔
Sagt mir überhaupt nichts
Fand das Spiel ganz interessant, bin aber nie dazu gekommen es zu zocken, scheint ziemlich abzubauen von den Spielerzahlen 🤔.