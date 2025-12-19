Synduality: Echo of Ada: Mid-Season-Update jetzt live

Neue Karte, neue Ender, neue Action: Das Mid-Season-Update erweitert Synduality: Echo of Ada um neue Inhalte.

Das Mid-Season-Update für Synduality: Echo of Ada ist jetzt live. Der PvPvE-Extraktions-Shooter, in dem die Spieler anpassbare Cradlecoffin-Mechs durch das zerstörte Ödland von Amasia steuern, fügt mit dem Verseuchten Wald eine neue Karte hinzu.

Doch Spieler sollten vorsichtig sein, denn eine neue Art von Ender richtet in diesem Gebiet Chaos an.

Das neueste Update bringt außerdem einen neuen Ender Busters-Modus, neue Anfragen, neue APK-Wiegen, neue APK-Waffen, ein neues Story-Kapitel und mehr.

Synduality: Echo of Ada ist auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich.

  2. Ash2X 307540 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 19.12.2025 - 16:12 Uhr

    Das Spiel hat einen guten, oder zumindest brauchbaren Kern, aber das Finanzsystem ist so für die Tonne… Das wird das Update leider nicht regeln.

  4. zugroaster 158141 XP God-at-Arms Onyx | 19.12.2025 - 16:37 Uhr

    Das Spiel ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen.
    Sieht aber interessant aus.

  5. SnakeForce 85 35065 XP Bobby Car Raser | 19.12.2025 - 17:12 Uhr

    Kenn das Spiel garnet, hat vielleicht auch seine Begründung, aber allen viel Spaß damit, die es zocken.

  6. Terendir 147600 XP Master-at-Arms Onyx | 19.12.2025 - 17:15 Uhr

    Hat gut Laune gemacht, aber es gibt einfach zu wenig Spieler. Am Ende spielen es so wenige, dass randoms sich immer auf der selben Map befinden und PvP-Spieler so Teams bilden, was eigentlich nicht wirklich möglich ist. Ätzend. Da hat man keine Chance als Solo-Spieler. Das Spiel wurde mir dadurch versaut.

  8. Mr Poppell 101220 XP Profi User | 19.12.2025 - 17:29 Uhr

    Hm ok, hab noch nie von dem Game gehört. Aber schön das es eine neue Season gibt. 😅 Hat ein bisschen was von Mechwarrior.🤔

  10. Katanameister 272940 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 19.12.2025 - 17:38 Uhr

    Fand das Spiel ganz interessant, bin aber nie dazu gekommen es zu zocken, scheint ziemlich abzubauen von den Spielerzahlen 🤔.

