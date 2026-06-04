Synduality: Echo of Ada: Mid-Season Update „Storm Hunt“ startet in Season 4

SYNDUALITY Echo of Ada hat ein neues Mid-Season Update für Season 4 veröffentlicht. Unter dem Titel „Storm Hunt“ erweitert das Update die laufende Saison um neue Inhalte und Anpassungen.

Im Mittelpunkt steht ein stärkerer Fokus auf das Drifter-Gameplay, bei dem Spieler zwischen Jagen, Plündern und Überleben in einer dynamischen Spielwelt wechseln. Das Update greift diesen Ansatz auf und baut die Systeme rund um Risiko und Belohnung weiter aus.

Neue Inhalte sollen das Zusammenspiel zwischen Spielern und Fraktionen vertiefen, wobei Begegnungen im PvP-Umfeld weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Das Update richtet sich damit sowohl an Guild-Mitglieder als auch an unabhängige Spieler, die als sogenannte Drifter unterwegs sind.

„Storm Hunt“ ist ab sofort als Mid-Season Update in Season 4 verfügbar und erweitert SYNDUALITY Echo of Ada um zusätzliche Systeme und Balance-Anpassungen.