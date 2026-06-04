Synduality: Echo of Ada: Mid-Season Update „Storm Hunt“ startet in Season 4

SYNDUALITY Echo of Ada hat ein neues Mid-Season Update für Season 4 veröffentlicht. Unter dem Titel „Storm Hunt“ erweitert das Update die laufende Saison um neue Inhalte und Anpassungen.
Im Mittelpunkt steht ein stärkerer Fokus auf das Drifter-Gameplay, bei dem Spieler zwischen Jagen, Plündern und Überleben in einer dynamischen Spielwelt wechseln. Das Update greift diesen Ansatz auf und baut die Systeme rund um Risiko und Belohnung weiter aus.
Neue Inhalte sollen das Zusammenspiel zwischen Spielern und Fraktionen vertiefen, wobei Begegnungen im PvP-Umfeld weiterhin eine zentrale Rolle spielen. Das Update richtet sich damit sowohl an Guild-Mitglieder als auch an unabhängige Spieler, die als sogenannte Drifter unterwegs sind.
„Storm Hunt“ ist ab sofort als Mid-Season Update in Season 4 verfügbar und erweitert SYNDUALITY Echo of Ada um zusätzliche Systeme und Balance-Anpassungen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wenn ich Synduality lese muss ich immer an das Original Xbox Game Duality denken, leider eingestellt.
Das hatte damals einen grandiosen Trailer, den ich leider nicht mehr finde und jetzt gerade eben doch noch, für mich neues Gameplay gefunden, kannte nur den geilen Trailer.
Doch noch gefunden, einfach unter Duality Trailer Phantagram suchen😅
218 Spieler auf Steam aktuell, scheint ja nicht so gut zu laufen.