Synduality: Echo of Ada: Neuer Name zur Veröffentlichung im Jahr 2023

Synduality wurde offiziell von Bandai Namco Entertainment in Synduality: Echo of Ada umbenannt. Das Spiel soll noch im Jahr 2023 erscheinen.

Das Spiel soll für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC erscheinen. Im folgenden Video gibt es ein paar neue Konzeptzeichnungen zu sehen. In den nächsten Monaten soll es dann auch Gameplay geben.