Synduality: Echo of Ada: Open Network Test auf Xbox gestartet

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Ein Open Network Test zu Synduality Echo of Ada ist auf Xbox, PlayStation und PC gestartet.

Der Open Network Test für Synduality Echo of Ada ist gestartet. Der Vorab-Download war bereits gestern verfügbar, um alle Drifter auf das kommende PvPvE-Spiel vorzubereiten, in dem die Spieler in ihren gewaltigen CRADLECOFFIN-Mechs die Ruinen von Amasia erkunden.

Der Network Test läuft noch bis 20. Dezember, 02:00 Uhr. Der Download des Clienten kann hier kostenlos gestartet werden.

Im Spiel ist das Erlernen des erfolgreichen Kampfes gegen die umherstreifenden Schrecken von Amasia fast so wichtig wie das Wissen, welchen Driftern man vertrauen kann und wer gerne jeden Mech in seinem Weg verschrotten würde, um ihn seiner wertvollen Fracht zu berauben.

Das empfindliche Gleichgewicht von Risiko und Belohnung in Synduality Echo of Ada wird die Spreu vom Weizen trennen. Steigt in den Rängen auf und erfüllt Missionen während des ONT, um herauszufinden, wo ihr steht.

Für weitere Informationen oder um den Open Network Test vorab herunterzuladen, besucht bitte die offizielle Website.

Synduality Echo of Ada wird am 23. Januar 2025 in vollem Umfang für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheinen.