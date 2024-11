Synduality: Echo of Ada: Open Network Test im Dezember

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Kurz vor dem Release wird es im Dezember einen Open Network Test für Synduality: Echo of Ada geben.

Bandai Namco Entertainment hat einen letzten Test für Synduality: Echo of Ada angesetzt. Der Third-Person-Shooter wird am 23. Januar 2025 für Xbox Series X|S erscheinen, mit der Vorbestellung der Deluxe Edition geht es sogar schon am 16. Januar los.

Der Open Network Test wird vom 12 bis 20. Dezember stattfinden. Vorbesteller spielen sogar bis zum 22. Dezember.

Details zum spielbaren Umfange und Fragen zur Teilnahme werden euch auf der offiziellen Seite beantwortet.