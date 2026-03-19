Synduality: Echo of Ada: Season 4 Crossroads erweitert das Spiel

Season 4 Crossroads erweitert SYNDUALITY Echo of Ada um neue Zonen, Waffen und Upgrade-Möglichkeiten.

SYNDUALITY Echo of Ada hat mit Season 4 „Crossroads“ ein neues Content-Update erhalten. Die neue Saison ist ab sofort verfügbar und bringt frische Inhalte sowie neue Herausforderungen ins Spiel.

Spieler können neue Zonen erkunden und sich mit zusätzlichen Waffen ausrüsten. Auch die sogenannten Cradlecoffins werden erweitert, wodurch sich neue taktische Möglichkeiten im Kampf ergeben.

Ein weiterer Fokus liegt auf dem Ausbau des Magus-Systems. Season 4 führt neue Wege ein, um Begleiter weiterzuentwickeln und individuelle Spielstile stärker zu unterstützen.

Mit „Crossroads“ setzt Bandai Namco die Weiterentwicklung des Spiels fort und liefert neue Inhalte für Fans des Sci-Fi-Shooters.