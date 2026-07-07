Synduality: Echo of Ada: Season 5 „Drifters“ startet mit neuem Launch-Trailer

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

SYNDUALITY Echo of Ada Season 5 „Drifters“ startet mit neuem Launch-Trailer und neuen Inhalten.

Mit einem neuen Launch-Trailer hat SYNDUALITY Echo of Ada den Start von Season 5 „Drifters“ eingeläutet. Die neue Saison ist ab sofort live und bringt frische Inhalte für Spieler.

Der Trailer präsentiert eine neue Phase im düsteren Science-Fiction-Setting des Spiels. Die Handlung spielt im Jahr 2222, lange nach dem verheerenden Ereignis „Tränen des Neumonds“, das die Menschheit stark dezimiert und gefährliche Kreaturen hervorgebracht hat.

Spieler übernehmen weiterhin die Rolle eines sogenannten Drifters, der gemeinsam mit einer künstlichen Intelligenz nach der seltenen Ressource AO-Kristall sucht. Dabei müssen sie sich sowohl gegen die gefährlichen Enders als auch gegen andere Bedrohungen an der Oberfläche behaupten.

Season 5 „Drifters“ markiert dabei eine neue Phase im Live-Service-Ansatz des Spiels und erweitert das Erlebnis um neue Herausforderungen und Inhalte, die den fortlaufenden Überlebenskampf in der zerstörten Welt weiterführen.

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