Synduality: Echo of Ada: Special Anniversary-Trailer veröffentlicht

SYNDUALITY Echo of Ada blickt in einem neuen Anniversary-Trailer auf seine Anfänge im verfallenen Garagenleben zurück.

Zum einjährigen Jubiläum von SYNDUALITY Echo of Ada erscheint ein neues Video, das den Weg des Spiels seit seinem Start noch einmal aufgreift.

Der Trailer setzt bei den bescheidenen Anfängen an, die in einer heruntergekommenen Garage ihren Ursprung hatten, und führt die Zuschauer zurück zu den Momenten, in denen die Reise der Drifter begann. Gleichzeitig rückt er die Entwicklung der Welt von Amasia in den Mittelpunkt, deren Zukunft weiterhin von den Entscheidungen der Spieler geprägt wird.

Das Video dient als Dank an die Community, die das Projekt seit dem Release begleitet. Mit kurzen Rückblicken und atmosphärischen Szenen würdigt das Team die Unterstützung der Spieler und hebt hervor, wie sehr sich das Spiel und seine Welt im Laufe des Jahres weiterentwickelt haben.

Die Botschaft richtet sich direkt an die Drifter, die das Schicksal von Amasia tragen und das Abenteuer mitgestaltet haben.