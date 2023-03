System Shock Remake: Release Ende Mai für PC, kein Termin für Konsolen

Autor:, in / System Shock Remake

Nightdive Studios wird das Remake von System Shock am 30. Mai 2023 auf PC via Steam, GOG und Epic Game Store veröffentlichen. Noch im Januar peilte man eine Veröffentlichung im März an, doch auch diesmal müssen Fans eine Verschiebung hinnehmen.

Über die Version für Konsolen sagte der Entwickler lediglich, dass sie zu gegebener Zeit für PlayStation 4|5 und Xbox One und Series S|X erscheinen werden. Sobald man weitere Details dazu nennen kann, wird man dies tun.