Taiko no Tatsujin Rhythm Festival: Musik-Rhythmus-Spiel gibt den Ton an

Taiko no Tatsujin Rhythm Festival lässt euch jetzt auch den Beat auf Xbox Series X|S und PC spüren.

Es ist an der Zeit, die lebendige Omiko City zu entdecken, denn Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival, das klassische Musik-Rhythmus-Spiel, das ursprünglich für Nintendo Switch veröffentlicht wurde, ist jetzt auch für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich.

Die Spieler begleiten Don-chan und Kumo-kyun auf einem musikalischen Abenteuer mit den beliebtesten Taiko-Elementen, die in verschiedenen Festivals und Rhythmus-Battles zusammenkommen.

Zusätzlich zum klassischen Taiko-Modus können die Spieler das ultimative Fest der Musik mit bis zu vier Spielern in Taiko Land genießen oder sich online in Dondoko Town mit anderen Spielern messen.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival bietet eine vielfältige Auswahl von 76 Liedern, darunter beliebte Hits wie „Gurenge“, „Feel Special“ und „Racing into the Night“. Mit dem Taiko Music Pass, einem kostenpflichtigen Musik-Abonnement-Service, können die Spieler ihre Song-Bibliothek mit über 700 zusätzlichen Titeln erweitern.

Neben der Standard Edition bietet Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – The Setlist Edition, eine digitale Exklusivversion, eine kuratierte Auswahl der Pops Collection, Anime Songs Collection und Vocaloid Songs Collection. Außerdem werden alle DLCs, die zuvor für die Nintendo Switch veröffentlicht wurden, ebenfalls zum Kauf angeboten.

Spürt den Beat und lebt den Rhythmus von Festival in diesem neuen Launch-Trailer: