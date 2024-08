Taiko no Tatsujin Rhythm Festival: Release-Termin bekannt, Demo jetzt spielbar

Autor:, in / Taiko no Tatsujin Rhythm Festival

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival wird im November erscheinen, eine Demo kann bereits jetzt gespielt werden.

Bandai Namco Europe gibt heute bekannt, dass Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival am 7. November 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Diese neue Version wird als erste auf Heimkonsolen bis zu 120 fps unterstützen, sowie gemeinsame Songs und Mini-Charaktere exklusiv für die neuen Versionen enthalten.

Außerdem ist ab sofort eine Demo auf allen Plattformen verfügbar.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival lässt die Spieler zusammen mit Don-chan und Kumo-kyun Omiko City erkunden, wo alle beliebten Taiko-Elemente an einem Ort zusammenkommen.

In verschiedenen Modi erleben die Spieler das ultimative Fest der Musik im Story-Modus, probieren lustige Modi mit bis zu vier Spielern im Taiko-Land aus oder treten online gegen andere Spieler in der Dondoko-Stadt an.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival enthält 76 Lieder, darunter „Gurenge“, „Feel Special“ und „Racing into the Night“.

Der Taiko Music Pass, ein kostenpflichtiger Musik-Abonnement-Service, erweitert die Song-Bibliothek des Spiels um mehr als 700 Lieder, auf die jederzeit zugegriffen werden kann.

Neben der Standard Edition ist auch die exklusive digitale Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival ー The Setlist Edition erhältlich, die beliebte Hits enthält.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – Standard-Edition

Basisspiel

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – The Setlist-Edition

Basisspiel

Song Collection Sets:

Anime-Songs-Sammlung (9 Titel)

Pops-Sammlung (14 Tracks)

Vocaloid Lieder-Sammlung (9 Tracks)

Vorbesteller-Bonus

Das Namco Game Music Pack mit 5 Tracks aus klassischen Namco-Titeln ist als Vorbesteller-Bonus für die digitale Version erhältlich. Die Tracks beinhalten:

SYMPHONIC VALKYRIE

EAT’EM UP! (aus R4 -RIDGE RACER TYPE4-)

GOING TO LUNATEA (aus Klonoa 2: Lunatea’s Veil)

Boku no→Chikyu (Mr. DRILLER Drill Land)

The arrow was shot (aus TALES OF THE ABYSS)