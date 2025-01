Tails of Iron 2: Whiskers of Winter: Brandneues Zaubersystem enthüllt

Zu Tails of Iron 2: Whiskers of Winter wurde ein brandneues Zaubersystem enthüllt. Das Video voller Ratten könnt ihr euch hier anschauen.

United Label, CI Games‘ Heimat für hochambitionierte, liebevoll gestaltete Videospiele, hat in seinem neuesten Trailer zu Tails of Iron 2: Whiskers of Winter ein brandneues Zaubersystem enthüllt, bevor das Action-RPG am 28. Januar auf den Markt kommt.

Der kommende Titel folgt dem neuen Protagonisten Arlo, der sich Jahre nach dem Ende des ersten Spiels auf seinen eigenen Rattenschwanz der blutigen Rache gegen eine uralte, tödliche Bedrohung des Rattenreichs begibt.

Die von der britischen Indie-Schmiede Odd Bug Studio entwickelte Fortsetzung baut auf dem von der Kritik gefeierten Vorgänger aus dem Jahr 2021 auf und bietet eine Reihe neuer Gameplay-Mechaniken und eine erweiterte Version der für das Spiel typischen brutalen Kämpfe.

Neben neuen Nebenquests zur Jagd auf riesige Bestien und einer erweiterten Kampagne enthält Tails of Iron 2: Whiskers of Winter die Einführung von taktischen Fallen und gottähnlichen „Elementa“-Zaubersprüchen, die das Spielgeschehen von Moment zu Moment mit erweiterten Kampfoptionen vertiefen.