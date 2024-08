Tails of Iron 2: Whiskers of Winter: Release im Februar 2025 angepeilt

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter soll im Februar 2025 veröffentlicht werden.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter wurde während der Xbox Gamescom Broadcast präsentiert und es wurde bekannt gegeben, dass das Spiel im Februar 2025 veröffentlicht wird. Zusammen mit einem neuen Gameplay-Trailer, gesprochen von Doug Cockle (The Witcher 3, Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2), gab es neue Einblicke zu sehen.

Seht euch den Tails of Iron 2: Whiskers of Winter Release Date Gameplay Trailer unten an: